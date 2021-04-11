"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه جازان

أكّد أنه يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه جازان.

وبيّن "التحالف" أن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأوضح، أنه يتخذ الاجراءات العملياتية اللازمة لحمايه المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.