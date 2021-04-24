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قالت: هذا القرار السيادي يأتي في إطار حرصها على منع دخول هذه الآفة

الكويت تؤيد قرار المملكة حظر دخول الخضروات والفواكه من لبنان

أعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها، عن تأييد دولة الكويت التام لقرار المملكة العربية السعودية حظر دخول الخضار والفواكه من لبنان، بسبب استغلالها من قِبَل البعض لتهريب المخدرات.



وأوضحت الوزارة وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية، أن هذا القرار السيادي يأتي في إطار حرص المملكة على منع دخول هذه الآفة الخطيرة إلى أراضيها وتحصين المجتمع السعودي منها.