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بحضور رؤساء وفود عدد من الدول وعدد من الأمراء والوزراء

ولي العهد ونائب رئيس دولة الإمارات وولي عهد أبو ظبي يشهدون ختام منافسات "الفورمولا 1"

شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 في موسم 2019 على مضمار حلبة مرسى ياس في أبو ظبي بحضور ورؤساء وفود عدد من الدول.



وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد حضر إلى نقطة انطلاق سيارات سباق الفورمولا-1 أبوظبي معلناً بدء انطلاق سباق الجولة الختامية لموسم 2019.



رافق سمو ولي العهد خلال حضوره منافسات سباقات الفورمولا 1، كل من، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي الدخيل.