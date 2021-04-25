"الصحة": تسجيل 953 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1028 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 25 أبريل 2021، تسجيل 953 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 412216 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1028 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 395,557 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6900 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9759 والحالات الحرجة 1246 حالة.