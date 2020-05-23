





3

تضمنت الدعاء لله تعالى أن يرفع الجائحة عن بلاد المسلمين وسائر العالم

القيادة تبعث برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر

578

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك ، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يرفع جائحة كورونا المستجد عن بلاد المسلمين وسائر بلدان العالم، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.

جاء ذلك حرصاً من القيادة على التواصل مع قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة عيد الفطر المبارك.