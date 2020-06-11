ألمانيا تسجل 555 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد 555 حالة إلى 185416 حالة.
ووفق "رويترز"، أفادت البيانات بأن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس زاد 26 حالة، ليبلغ مجملها 8755.ألمانيا فيروس كورونا الجديد
أعلنت عن 26 حالة وفاة والإجمالي 8755
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد 555 حالة إلى 185416 حالة.
ووفق "رويترز"، أفادت البيانات بأن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس زاد 26 حالة، ليبلغ مجملها 8755.