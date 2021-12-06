اعتماد نسبة المحتوى المحلي لـ"موبايلي" للعام الثاني على التوالي

تعديل لوائح المشتريات الخاصة بأعمال الشركة وأطر عمل لتطوير المصنعين والموردين

اعتمدت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، مؤخراً، نسبة المحتوى المحلي في الشركة، لتحصل "موبايلي" بذلك على شهادة المحتوى المحلي للعام الثاني على التوالي، وذلك استمرارًا لجهودها وإسهاماتها بوصفها شريكاً استراتيجياً، ضمن مبادرة شراكات المحتوى المحلي التي أطلقتها الهيئة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري في مقر الهيئة، الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" المهندس سلمان بن عبدالعزيز البدران.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون والعمل على تطوير وتنمية المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق الأهداف التنموية للاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشارت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إلى أنها عملت مع شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" لدعم جهودها وأعمالها الرامية إلى تنمية المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات، عبر عدة مسارات اشتملت على إنشاء برنامج "موبايلي المحتوى المحلي" الذي يرتبط بشكل مباشر باستراتيجية الشركة (GAIN) بالتزامن مع استراتيجية تواصل شاملة للمحتوى المحلي، وتحديد خط أساس المحتوى المحلي للشركة في عام 2019م، وحساب نسبة المحتوى المحلي للعام الثاني على التوالي للسنة المالية لعام 2020م التي أظهرت زيادة في المحتوى المحلي للشركة، وتحديد الأهداف المستقبلية لتنمية المحتوى المحلي حتى عام 2024م، بالإضافة إلى توفير آليات ومنهجية قياس موحدة.

وعملت شركة "موبايلي" على تعديل لوائح وأنظمة المشتريات الخاصة بأعمال الشركة، وأعدَّت أطر عمل لتطوير المصنعين والموردين، وتوجيههم للالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي ودعم المنتجات المحلية، والبدء بتطبيق ذلك في الربع الرابع لهذا العام.

يُذكر أن الهيئة تعمل بشكل مستمر مع شركائها كافة؛ بهدف تعزيز إسهام القطاعين العام والخاص في تنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني بعقد شراكات استراتيجية، وتوحيد الجهود والخبرات السابقة لكبرى الشركات الوطنية في تنمية المحتوى المحلي.