"الندوة العالمية" تُسدد الرسوم الدراسية وتوزع السلال الغذائية عن أيتام كوناكري

أسرهم ثمنت مبادرات الندوة في رعاية أبنائهم وأشادوا بعطاء المملكة حكومة وشعباً

قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإٍسلامي في غينيا كوناكري بتوزيع السلال الغذائية وتسديد الرسوم الدراسية عن الأيتام في مدينة كوناكري.

ويهدف المشروع إلى مُساعدة المحتاجين من الأيتام وأسرهم والتخفيف من معاناتهم وتحفيزهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية وتحصيلهم الدراسي الذي يؤهلهم بإذن الله لمستقبل واعد مشرق.

وثمنت أسر الأيتام مبادرات الندوة في رعاية أبنائهم وسعيها الدؤوب في العناية بهم وأشادوا بعطاء المملكة حكومة وشعباً في كل ميادين العمل الخيري والإنساني.

وتواصل الندوة العالمية جهودها المثمرة في العناية بهذه الشريحة التي تحتاج المساعدة والرعاية وتكفل الآلاف منهم في العديد من دول القارة الإفريقية حيث توفر لهم العناية اللازمة وتسعى إلى تسهيل الفرص التعليمية لهم حتى يكونوا نماذج صالحة تنفع مجتمعاتهم.