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بعدما شكلت خطرًا على المارة

شاهد كيف بدت حفرتا الصرف الصحي بعد تأمينهما

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أنهت الشركة الوطنية للمياه إعادة تأهيل نقطتين للصرف الصحي في الموقع الذي وثقته "سبق" في تقرير سابق لها، وأعادته إلى الشكل الذي كان عليه قبل تعرضه للإتلاف من قِبل بعض العمالة وسرقة الغطاء الحديدي.



يُذكر أن سرقة الأغطية الحديدية لنقاط الصرف الصحي ليست وليدة اللحظة، إذ تكثر في مواقع أخرى؛ ما يجعلها تشكل خطرًا على المارة.