وزارة الحرس تدعو 35 متقدماً إلى وظائفها للمطابقة النهائية

قالت الوزارة: الدعوة لا تعني الترشيح وإنما مراجعة صحة البيانات

أعلنت وزارة الحرس الوطني، أسماء (35) من المتقدمين إلى وظائفها والمعلنة في 16 / 04 / 1440هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني، في حين طلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم مراجعة أيّ فرعٍ من فروع وزارة الخدمة المدنية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 02 / 08 / 1440هـ، الموافق 07 / 04 / 2019م إلى يوم الخميس 06 / 08 / 1440هـ، الموافق 11 / 04 / 2019 م، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سُجل على برنامج جدارة من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية.

وأكّدت وزارة الحرس الوطني، أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما مراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحين النهائية ستعلن على موقعها الإلكتروني.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم عند مراجعتهم فروع وزارة الخدمة المدنية، اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة: الهوية الوطنية. أصل وثيقة التخرج، موضحاً به التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج. الحاصلون على الدرجة العلمية من الخارج يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.

وأوضحت وزارة الحرس الوطني، أنه يتطلب إحضار أصول الوثائق مستوفية جميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة، ولن يتم النظر في المستندات التي تتوافر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة.. ومَن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعد ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.