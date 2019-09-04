الحائلي يصادق على خبر "سبق" بإعارة لاعب لنادٍ تركي مع تحمل الاتحاد لمرتباته

أكد رئيس نادي الاتحاد انمار الحائلي صحة ما نشرت "سبق" بخصوص اللاعب غاري رودريغيز وإعارته للنادي التركي مجانًا بالإضافة إلى تحمل نادي الاتحاد دفع جزء من مرتباته في الوقت الذي يمثل فيه النادي التركي.

وقال الحائلي في تصريحه لقناة العربية: يوجد اتفاقية مع النادي التركي أن يدفع جزئيًا لرودريغيز وأيضًا الاتحاد يدفع وأتحفظ عن الكشف على الأرقام.

وفند أسباب إعارة اللاعب قائلاً: تم إعارة رودريغيز بعد تقرير فني من المدرب بعدم الحاجة إليه لذلك فضلنا إعارته للدوري التركي للتسويق له.

كما تحدث عن قضايا مالية جديدة على الرغم من تكفل الهيئة العامة للرياضة بقيمة التعاقدات حيث ذكر: وجدت الاتحاد ولديه 5 قضايا ومبالغ مالية عالية بسبب التعاقدات الأخيرة في الفترة الشتوية الموسم الماضي ونسعى لحلها.

وعن اللاعب خيمينيز الذي أحدث ضجة في الوسط الاتحادي بعد تقديمه لمستويات غير مأمولة وقال: من المبكر حاليًا الحكم على خيمينيز ويحتاج إلى فرصة أكبر.

وتطرق إلى سبب التجديد مع المدرب سييرا وقال: تم التجديد مع سييرا أملاً في الاستقرار وهو مدرب مميز وحقق نتائج إيجابية مع الفريق في أوقات صعبة.