"إيداع": تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال

المركز في بيان عبر موقع تداول: على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (12/ 7/ 2020) و(4/ 7/ 2020) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الموافق 22/ 9/ 2020.

جاء ذلك في بيان نشره المركز عبر موقع "تداول" صباح اليوم.

شركة مركز إيداع الأوراق المالية إيداع

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22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442 09:19 AM

المركز في بيان عبر موقع تداول: على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم

"إيداع": تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (12/ 7/ 2020) و(4/ 7/ 2020) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الموافق 22/ 9/ 2020.

جاء ذلك في بيان نشره المركز عبر موقع "تداول" صباح اليوم.

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شركة مركز إيداع الأوراق المالية إيداع

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