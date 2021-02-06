فيديو مروع.. لحظة سقوط سيارة النفايات من أعلى "جبل فيفاء" ووفاة عامل

تعرضت لانزلاق أثناء هطول الأمطار

باشر الدفاع المدني بمحافظة فيفاء، اليوم، حادث مركبة تابعة لمتعهد النظافة بالمحافظة؛ ما نتج عنه وفاة شخص وإصابة آخر﻿.

وكانت مركبة نقل النفايات التابعة لمتعهد النظافة ببلدية محافظة فيفاء تعرضت لانزلاق أثناء هطول الأمطار؛ ما تسبب في سقوطها من أعلى الجبل، ونتج عن ذلك وفاة أحد العمال وإصابة آخر.