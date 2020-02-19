تناسق رقمي في التاريخ والتوقيت غداً خلال الساعة 20

لا يتكرر مرة أخرى

يشهد التاريخ والتوقيت مساء غد الخميس تناسقاً رقمياً لا يتكرر مرة أخرى.

ويوافق مساء الغد 20 فبراير، الساعة ‏20 و‏20 دقيقة و‏20 ثانية.

و‏سيكون ذلك تناسقاً رقمياً، حيث يكون الوقت ‏والتاريخ بهذه الطريقة المتناسقة رقمياً في آن واحد ( 20:20:20 20-02-2020 )، وهو أمر نادر ولن يتكرر.