مدير الاحتراف في الهلال يقدم استقالته

تنحى مدير الاحتراف بنادي الهلال تركي المسند عن منصبه، اليوم الاثنين، حيث قدم استقالته من منصبه.


وكتب " المسند " عبر حسابه الشخصي في «تويتر»: "بعد فترة عمل استمرت 12 عاماً، تخللها تعاقب 7 رؤساء في 8 إدارات تشرفت من خلالها بخدمة نادي الهلال، تقدمت باعتذاري عن الاستمرار في العمل".


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27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 10:41 PM

مدير الاحتراف في الهلال يقدم استقالته

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تنحى مدير الاحتراف بنادي الهلال تركي المسند عن منصبه، اليوم الاثنين، حيث قدم استقالته من منصبه.


وكتب " المسند " عبر حسابه الشخصي في «تويتر»: "بعد فترة عمل استمرت 12 عاماً، تخللها تعاقب 7 رؤساء في 8 إدارات تشرفت من خلالها بخدمة نادي الهلال، تقدمت باعتذاري عن الاستمرار في العمل".


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