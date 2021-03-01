"إثراء" يعلن بدء التسجيل لحضور برنامج التواصل العلمي "بايكون"

لدعم الشباب المهتمين بالعلوم والتقنية على مدار 5 أيام ابتداءً من 10 مارس

أعلن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) عن فتح باب التسجيل لحضور برنامج التواصل العلمي "بايكون" في نسخته الأولى خلال الفترة من 26 رجب – 1 شعبان 1442هـ، الموافق (10- 14 مارس 2021م)، والذي يقام بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للثابت الرياضي (باي Pi)؛ لإتاحة الفرصة للمبدعين والمهتمين بالعلوم والتقنية للانضمام إلى سلسلة من الحوارات الملهمة، والتجارب والعروض العلمية التفاعلية التي تساهم في إلهام الفكر وتعزيز الإبداع وروح الابتكار.

ويهدف البرنامج، الذي سينطلق افتراضياً، ويمتد على مدار 5 أيام، إلى دعم الشباب لخوض تجارب فريدة من خلال إقامة مجموعة حوارات وألغاز وتجارب علمية تُسهم في تنمية جوانب التواصل العلمي والتجديد المستمر في حقول المعرفة والابتكار، عبر استضافة مجموعة من المتحدثين والخبراء المحليين والعالميين في مجال العلم ونشر المعرفة للنهوض بالحركة العلمية على جميع المستويات.

وسيتضمن البرنامج حوارات افتراضية يقدمها مجموعة من المختصين والخبراء، من أبرزهم، مهندسة الطيران مشاعل الشميميري في حوار "السفر بين الكواكب"؛ لتقدم للمشاركين نبذة عن أنواع الصواريخ المختلفة، وتستعرض تجاربها في صناعة الصواريخ. كما سيتحدث رائد الفضاء كريس هادفيلد خلال جلسته "مغادرة الأرض"، عن علوم الفضاء وتجربته مع محطة الفضاء الدولية، إلى جانب حوار البروفيسور براين غرين عن "عجائب العلوم".

وسيتم تسليط الضوء على كيفية العمل في قطاع الفضاء مع مهندسة تطوير نظم الدفع الصاروخي ديانا سندي، بالإضافة إلى جلسة حوارية مصحوبة بعرض لأحد الأفلام يتحدث خلالها راكان الشايع عن خفايا كتابة وعرض العلوم في السينما.

وسيتخلل البرنامج مجموعة من العروض والتجارب التفاعلية منها عرض "باريستا روبوت" لتقديم القهوة و"مايسترو روبوت" الموسيقي، إضافة إلى تقديم العديد من الألغاز العلمية التي تهدف إلى إشباع شغف المشاركين وبناء مهاراتهم الإدراكية.

جدير بالذكر أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) يحرص على تقديم مبادرات افتراضية متنوعة تستهدف الشباب بمختلف اهتماماتهم، من خلال توفير مساحة للمبتكرين والموهوبين، وخلق بيئة تفاعلية لتبادل الأفكار في مجالات الفنون والعلوم والتقنية وريادة الأعمال؛ لتطوير ودعم صناعة الإبداع في المملكة العربية السعودية.