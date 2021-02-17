إلى يونيو المقبل.. الاتحاد الآسيوي يؤجل تصفيات كأس العالم وآسيا

بسبب الأوضاع الصحية غير المستقرة في قارة آسيا

قرّر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباريات المجموعة السابعة بالتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 إلى يونيو المقبل، مع إقامتها بنظام التجمع بعد أن كانت مقررة في مارس المقبل، وذلك بسبب الأوضاع الصحية غير المستقرة في قارة آسيا.



جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد، الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة شين مانجيل الأمين العام المساعد لشؤون كرة القدم في الاتحاد الآسيوي، وممثلي الاتحادات الوطنية للمجموعة السابعة؛ وهي اتحادات الإمارات وفيتنام وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا.



وأوضح الأمين العام أن الاتحاد الآسيوي قرر تنظيم التصفيات وبشكل رسمي في يونيو بنظام التجمع، مع فتح باب تقديم طلبات الاستضافة وفق معايير وشروط ومتطلبات حددها الاتحاد الآسيوي؛ منها الاشتراطات الصحية والتنظيمية.