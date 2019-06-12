هيئة الطيران المدني: حركة الطيران في مطار أبها تسير بشكل طبيعي

تعرض لعمل إرهابي نفذته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران

قالت هيئة الطيران المدني: إن حركة الطيران في مطار أبها تسير بشكل طبيعي.

وكانت قيادة التحالف قد أعلنت عن تعرض مطار أبها الدولي لعمل إرهابي.

وأعلنت الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها، مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز) -على حد زعمها-، ما يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.