نتائج واعدة.. مركز الخلايا الجذعية الإماراتي يطور علاجًا لكورونا

يتضمن استخراج الخلايا من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها

قام فريق من الأطباء والباحثين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية بتطوير علاج مبتكر وواعد لالتهابات فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19، يتضمن استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها.

وبحسب "وام" فقد منحت وزارة الاقتصاد براءة اختراع للمركز بعدما تمت تجربة العلاج في الدولة على 73 حالة والتي شفيت، وظهرت نتيجة الفحص سلبية بعد إدخال العلاج إلى الرئتين من خلال استنشاقه بواسطة رذاذ ناعم.

ومن المفترض أن يكون تأثيره العلاجي عن طريق تجديد خلايا الرئة وتعديل استجابتها المناعية لمنعها من المبالغة في رد الفعل على عدوى /كوفيد-19/ والتسبب في إلحاق الضرر بالمزيد من الخلايا السليمة.

وقد خضع العلاج للمرحلة الأولى من التجارب السريرية واجتازها بنجاح، مما يدل على سلامته. ولم يبلغ أي من المرضى الذين تلقوا العلاج عن أي آثار جانبية فورية ولم يتم العثور على أي تفاعلات مع بروتوكولات العلاج التقليدية لمرضى /كوفيد-19/. وتستمر التجارب لإثبات فعالية العلاج ومن المتوقع أن تستكمل في غضون أسبوعين.