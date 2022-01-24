"هوساوي" يحقق المركز الثاني في مسابقة الرحلة الإبداعية للمواهب لفئة "التمثيل"

حصد الممثل المسرحي عبدالله هوساوي المركز الثاني في مسابقة الرحلة الإبداعية للمواهب MBC فئة "التمثيل".

وكان "هوساوي" تميز في تجسيد هوية عنترة بن شداد في فعاليات سوق عكاظ التاريخي.

ويتلقى "عبدالله هوساوي" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء بتلك المناسبة.

