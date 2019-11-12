"تعليم الرياض" يدعو إدارييه للترشيح لبرامج معهد الإدارة

لإكسابهم مهارات جديدة ومعارف تتطلبها منهم طبيعة العمل

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض منسوبيها شاغلي الوظائف الإدارية للترشيح للدورات التدريبية لمعهد الإدارة العامة.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي إن هذه البرامج فرصة لشاغلي الوظائف الإدارية لإكسابه مهارات جديدة ومعارف تتطلبها منه طبيعة عمله، حيث سيتسنى له من خلال التدريب أن يتعرف على أفضل الحلول للمشكلات التي يواجهها أثناء ممارسته لمهنته، مما يزيده تمكناً في أداء عمله ويساعده على تجنب الأخطاء، ليصل بذلك إلى المستوى المنشود الذي تطمح إليه الإدارة.

وأضاف "الوهيبي" أن وزارة التعليم تتطلع إلى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات الميدان ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في مجالات العمل، مهيبًا بالجميع التفاعل والانخراط في هذه البرامج.

وقال بدر الوهبي مدير الموارد البشرية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض إن الترشيح يتم إلكترونياً بحيث ترسل الاستمارة عبر البريد الإلكتروني للإدارة، مضيفًا أن القبول في البرامج يعتمد بشكل أساسي على توافق البرنامج مع مسمى الوظيفة التي يمارسها المرشح فعلياً، علمًا أن آخر موعد للترشح هو نهاية دوام يوم الخميس 01/04/1441هـ .