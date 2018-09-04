"الشرعية" تحرِّر مواقع استراتيجية في تعز.. و"التحالف" يدك مواقع الحوثيين بـ7 غارات

دمَّرت عددًا من آليات المليشيا الانقلابية وقتلت العشرات من عناصرها

أحكمت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم الثلاثاء سيطرتها على جبل ذيبان وعدد من المواقع الاستراتيجية الأخرى في مديرية حيفان جنوب محافظة تعز، وذلك بعد معارك عنيفة، خاضتها ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.

وفي التفاصيل، نقل موقع "سبتمبر نت" عن مصادر ميدانية أن قوات الجيش حققت تقدمًا ملحوظًا في جبهة حيفان، وأن مقاتلات التحالف العربي شنت سبع غارات جوية، استهدفت فيها مواقع وآليات للمليشيا؛ ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من عناصرها.

وأوضحت المصادر أن المليشيا حاولت الدفع بتعزيزات كبيرة لمحاولة استعادة المواقع التي خسرتها خلال الأيام الماضية، إلا أن قوات الجيش تصدت بشراسة لها، وكبَّدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وعلى الصعيد ذاته، قصفت مدفعية الجيش الوطني اليوم تجمعات مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة الضباب جنوبي غرب محافظة تعز.

وأوضح مصدر ميداني أن مدفعية الجيش قصفت تجمعات المليشيا في قريض الروض بالربيعي؛ ما أسفر عن تدمير عدد من الآليات التابعة للمليشيا.