نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة وذوي الشهيد "جاري"

استُشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –، وتعازي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لأسرة وذوي الشهيد وكيل رقيب أحمد بن عبده يحيى جاري، أحد منسوبي حرس الحدود، الذي استُشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وعبَّر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، و‪منوهًا بما يسطره أبطال حرس الحدود والقطاعات العسكرية كافة من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية.. مؤكدًا أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة.

من جانبها، عبَّرت أسرة وذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لتعزيتهم، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن، وسائلين المولى -عز وجل- أن يديم الأمن والاستقرار على بلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة.