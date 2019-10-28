ناظر وقف بالمدينة يشكو: توجيه لجهة رسمية عطّل حكم محكمة .. أنصفوا الورثة

قال: خلاف على مواقف مستشفى خاص انتهى بصك ثم أتبعته بشركة أمنية .. ولكن!

ما بين حكم محكمة لم ينفذ وتوجيه من جهة رسمية تم تنفيذه على الفور، دارت وقائع خلاف نشب بين أحد المستشفيات الخاصة بالمدينة المنوّرة وناظر لوقف تتخذه المستشفى كمواقف للسيارات بعقد ايجار من ناظر الوقف الذي طالب بتسليمه الموقع عقب انتهاء فترة الايجار، وعندما رفضت المستشفى قام الأخير بمقاضاتها وحصل على حكم بتسليمه الموقع، وقام بالتعاقد مع شركة حراسات أمنية على الوقف لضمان حق جميع الورثة إلا أن إحدى الجهات الرسمية كان لها رأي آخر.

تفصيلاً، وجّهت الجهات المعنية في المدينة المنوّرة، مساء أمس، شركة حراسات أمينة بالانسحاب من مواقف مستشفى خاص بالمدينة المنوّرة تعود ملكيتها لأحد الأوقاف بالمدينة؛ وذلك بعدما تقدم ناظر الوقف إلى المحكمة العامة بالمدينة المنوّرة؛ حيث قاضى مالك المستشفى بعد انتهاء مدة إيجاره وبعد رفضه تسليم الموقع، وصدر حكم ضده من المحكمة يقضي بتسليم المواقف لناظر الوقف بجميع الوسائل النظامية حتى لو أدى إلى استعمال القوة الجبرية.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فإن ناظر الوقف قام بالاتفاق مع شركة حراسة أمنية للسيطرة على مواقف المستشفى ومنع الوقوف فيها، بعدما صدر حكم شرعي يطالب المستأجر "مالك المستشفى" بتسليم المواقع "مواقف السيارات" إلى ناظر الوقف، إلا أنه فُوجئ بطلب من قِبل الجهات المعنية التي وُجدت في الموقع وقامت بسحب الحواجز الخرسانية، وأبلغ الشركة المتعاقدة بالانسحاب، وذلك حسب توجيهات إحدى الجهات الإشرافية في المدينة المنوّرة.

وبينت مصادر لـ"سبق"، أنه في مساء الجمعة الماضي، وصل خطاب رسمي للجهات المعنية يفيد بفتح مواقف المستشفى الخاص بعد إغلاقه من ناظر الوقف؛ الأمر الذي استدعى الجهات الأمنية إلى التدخل وإزالة الحواجز وتم إبلاغ الشركة الأمنية بالمغادرة أو السماح للجميع بالدخول، وفقاً للتوجيه ولعدم تقديم ناظر الوقف إلى الجهات التنفيذية في المدينة المنوّرة.

وقال ناظر الوقف: "بعد معاناة ست سنوات صدر الحكم لنا بتسلمنا الموقع ووفرت حراسات أمنية على الوقف لضمان حق جميع الورثة في هذا الوقف إلا أنني فُوجئت بحضور الجهات المعنية وسحب الحواجز الخرسانية، ومطالبة الشركة بمغادرة الموقع، وتقدمت بالصك الشرعي الموضح فيه الحكم وموجّه إلى الجهات الحكومية كافة ولم أجد أيّ حلول".

وأفاد: "تقدمت للجهات التنفيذية، وتمّ تنفيذ قرار 64 على المستشفى وعلى مالكها والقاضي بإيقاف الخدمات ومنع من السفر، ورفض مالك المستشفى تنفيذ الحكم وقام بتعطيل المعاملة إلا أنه تقدم بالالتماس، وأطالب المسؤولين بإنصافي وتنفيذ الحكم الشرعي القاضي بتسليم الموقع لنا".