قطان يصل إلى كوت ديفوار

وصل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، إلى عاصمة كوت ديفوار - ياموسوكرو، اليوم، في زيارة رسمية.
وكان في استقباله في مطار أبيدجان فيليكس هوفويت بواني، معالي وزير خارجية جمهورية كوت ديفوار علي كوليبالي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي.

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04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442 08:43 PM

قطان يصل إلى كوت ديفوار

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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وصل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، إلى عاصمة كوت ديفوار - ياموسوكرو، اليوم، في زيارة رسمية.
وكان في استقباله في مطار أبيدجان فيليكس هوفويت بواني، معالي وزير خارجية جمهورية كوت ديفوار علي كوليبالي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي.

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