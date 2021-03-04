"الصحة": تسجيل 375 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 336 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 4 مارس 2021، تسجيل 375 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 378708 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 336 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 396613 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6514 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2581 والحالات الحرجة 503 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 4 مارس 2021، تسجيل 375 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 378708 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 336 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 396613 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6514 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2581 والحالات الحرجة 503 حالة.