"الصحة": تسجيل 375 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 336 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 4 مارس 2021، تسجيل 375 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 378708 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 336 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 396613 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6514 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2581 والحالات الحرجة 503 حالة.