"ساما" تحذر من تحويل التبرعات لحسابات مجهولة.. يعرضك للمساءلة

حتى لو كان المبلغ من شخصية معروفة لدى المحوّل

حذر البنك المركزي السعودي من التساهل في تحويل الأموال لحسابات مجهولة للتبرع، حتى وإن تم استلامها من شخص معلوم لأنها قد تستخدم فيما يستدعي المساءلة.

وتفصيلاً فقد بيّنت "ساما"؛ أن استلام مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب شخص مجهول بغرض التبرع؛ قد يعرض الشخص للمساءلة، فربما يكون المال المراد إيداعه يستخدم في تمويل عمليات غير مشروعة.

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26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442 08:19 PM

حتى لو كان المبلغ من شخصية معروفة لدى المحوّل

"ساما" تحذر من تحويل التبرعات لحسابات مجهولة.. يعرضك للمساءلة

فهد الغبيوي

الرياض

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حذر البنك المركزي السعودي من التساهل في تحويل الأموال لحسابات مجهولة للتبرع، حتى وإن تم استلامها من شخص معلوم لأنها قد تستخدم فيما يستدعي المساءلة.

وتفصيلاً فقد بيّنت "ساما"؛ أن استلام مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب شخص مجهول بغرض التبرع؛ قد يعرض الشخص للمساءلة، فربما يكون المال المراد إيداعه يستخدم في تمويل عمليات غير مشروعة.

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