فيديو.. لحظة نجاة طائرة ركاب أمريكية من كارثة محققة

كانت تقل 231 راكباً حين اشتعل المحرّك وسقط حطام منها

كشف فيديو مروّع لحظة نجاة طائرة أمريكية كانت تقل 231 راكباً من كارثة محققة، حين اشتعل محرّك الطائرة من طراز بوينغ 777، وسقطت أجزاءٌ من حطام الطائرة فوق منطقة سكنية قريبة من مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية.

وتمكنت قيادة الطائرة، التي تقل 231 راكباً؛ فضلاً عن عشرة هم أفراد طاقمها، من العودة والهبوط بأمان في مطار الإقلاع، دون وقوع إصابات.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اشتعل محرّك الجناح الأيمن للطائرة إثر إقلاعها من مطار دنفر.

ونشرت شرطة مقاطعة برومفيلد في كولورادو صوراً لما يبدو أنه واجهة إطار محرّك في حديقة أمامية لأحد المنازل.

وكانت الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية المتحدة متجهة إلى هونولولو في ولاية هاواي الأمريكية.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن طائرة الرحلة 328 واجهت فشلاً في محرّك جناحها الأيمن.

وحثّت شرطة برومفيلد سكان المنطقة التي سقط فيها الحطام على عدم المساس به.. وينتظر أن تجري إدارة الطيران الفيدرالية، والمجلس الوطني لسلامة النقل، تحقيقاً في الحادث.

وأظهرت صور نُشرت عبر الإنترنت دخاناً ينبعث من المحرّك.. وفي مقطع فيديو يبدو أنه التُقط من داخل الطائرة، ظهر المحرّك وقد اشتعلت فيه النار وسقط عنه إطاره الخارجي.

وقع الحادث بعد الثامنة مساءً بتوقيت غرينيتش بقليل.