وفد إعلامي أجنبي يطلع على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بـ"مطار المؤسس"

عبر عن إعجابه بما شاهده من تطور وسرعة في إنهاء إجراءات المسافرين في وقت قياسي

زار وفد إعلامي من جنسيات مختلفة، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اليوم للاطلاع على الخدمات التي تقدمها الدولة لضيوف الرحمن في مجمع صالات الحج والعمرة بالمطار.

واستهل الوفد الإعلامي زيارته للمطار بجولة على مجمع صالات الحج والعمرة بالمطار حيث كان في استقباله مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي محمد بن عبيد العتيبي ومدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى وعدد من المسؤولين.

كما اطلع الوفد على الخدمات والتجهيزات والتقنيات الحديثة التي يوفرها المطار لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن في أقصر مدة زمنية ممكنة، مبدياً إعجابه بالخدمات المقدمة للحجاج في المجمع وهو ما يعكس جهود المملكة في تسهيل إجراءاتهم منذ لحظة وصولهم.

واطلع على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مجمع صالات المطار التي تستقبل يوميا عشرات الآلاف من الحجاج المتجهين إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج، إضافة إلى زيارة الصالة المخصصة لمبادرة وزارة الداخلية "طريق مكة"، حيث استمعوا لشرح من مدير عام الجوازات عن الخدمات التي توفرها الصالة للحجاج تسهيلاً وتيسيراً لأداء فريضتهم، وإنهاء إجراءات دخولهم من محطة المنشأ. وتم خلال الزيارة للوفد الإعلامي وثق استقبال رحلة قادمة من ماليزيا عبر صالة المبادرة.

كما زار الوفد الإعلامي المنصة الخاصة بالترحيب بحجاج بيت الله الحرام القادمون لموسم حج هذا العام التابعة لوزارة الحج والعمرة.

وفي ختام جولتهم، عبر الوفد الإعلامي عن إعجابه بما شاهده في المطار من تطور وسرعة في إنهاء إجراءات المسافرين في وقت قياسي، مشيدين بجهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات والرعاية لهم.

من جهته، أشار مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمطار تركي بن معلوي الذيب إلى أن الوفد يضم عدداً كبيراً من ممثلي وسائل الإعلام العالمية يمثلون دولاً عربية وأوروبية وكذلك من شرق آسيا وإفريقيا وأمريكا، يتقدمها "أسوشيتد برس" الأمريكية و"سكاي نيوز" والعديد من القنوات المتخصصة؛ وذلك بهدف تعريفهم على الخدمات والإمكانيات الحديثة بالمطار الجديد، بالإضافة إلى اطلاعهم على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم وحتى عودتهم بعد تأدية نسك الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها أكثر من ٢٧ جهة حكومية وأهلية تشرف عليها الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلة في إدارة المطار.

ولفت إلى أن أعضاء الوفد الإعلامي اطلعوا على الخدمات التي يوفرها مجمع صالات الحج في المطار لضيوف بيت الله وسرعة إنهاء إجراءات الحاج في وقت زمني وجيز.

وبين "الذيب" أن تلك الخدمات والتسهيلات تأتي تنفيذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- في العناية بضيوف الرحمن وتقديم الرعاية اللازمة لهم، منذ دخولهم منافذ المملكة وحتى مغادرتهم لأداء مناسك الحج سالمين غانمين إن شاء الله.

وأشار إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل أجهزة الإعلام المحلي والعربي والأجنبي والقنوات الفضائية ووكالات الأنباء العالمية لتغطية الخدمات التي تقدمها المملكة للحجاج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي حيث تم حتى الآن إصدار أكثر من 503 تصريحاً إعلامياً لدخول ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية لمجمع صالات الحج منذ انطلاق موسم حج هذا العام.