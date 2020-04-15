الطائف تسجل 9 إصابات جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع لـ71 حالة

ارتفع التعافي إلى 16 والنشطة 55

عاد مُعدل التسجيل لحالات الإصابة بفيروس "كورونا" المُستجد بالنسبة لـلطائف بالارتفاع بعد أن تم تسجيل 9 حالات تم إعلانها اليوم الأربعاء، ليرتفع الإجمالي إلى 71 حالة، ضمن قائمة الإصابات والتي تضمنت 55 مدينة أو محافظة شهدت تسجيل إصابات فيها، حيث كان ترتيب الطائف بينهم هو التاسع، بعد إعلان وزارة الصحة إيجازها الصحفي اليوم بشأن أرقام وإحصائية الإصابات في المملكة.

وزادت حالات التعافي بحالة واحدة لتصبح بعدد 16 حالة حتى الآن، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 55 حالة.