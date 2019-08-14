المشاعر المقدسة تُواعد الأمطار مجددًا.. #الإنذار_المبكر يبشر بالهطولات

تصحبها أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد، منطقة مكة المكرمة، من حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ووفق نظام #الإنذار_المبكر، تبدأ الحالة الواحدة ظُهر اليوم، وتتواصل حتى التاسعة مساءً، وتشمل العاصمة المقدسة والعرضيات والكامل وبحرة وعرفات ومنى ومزدلفة.