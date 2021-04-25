وزير الصحة الكويتي يعلن تطعيم مليون مواطن بلقاح كورونا

باسل الصباح: الوزارة تبذل كافة الجهود للوصول إلى المليون الثاني

أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح أن المستشفيات والمراكز الصحية في البلاد أتمت تطعيم مليون شخص ضد فيروس كورونا.

وقال عبر حسابه على "تويتر": "الحمد لله على تطعيم المليون.. بادر ولا تتأخر لتكن في طليعة المليون الثاني من المطعمين"؛ وفق روسيا اليوم.

وأشار إلى أن الوزارة تبذل كافة الجهود للوصول إلى المليون الثاني.

وسجلت الكويت إجمالي إصابات بكورونا بلغ 265404 حالات، و1511 وفاة.

وزير الصحة الكويتي باسل الصباح

1

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442 08:00 PM

باسل الصباح: الوزارة تبذل كافة الجهود للوصول إلى المليون الثاني

وزير الصحة الكويتي يعلن تطعيم مليون مواطن بلقاح كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

4 2,058

أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح أن المستشفيات والمراكز الصحية في البلاد أتمت تطعيم مليون شخص ضد فيروس كورونا.

وقال عبر حسابه على "تويتر": "الحمد لله على تطعيم المليون.. بادر ولا تتأخر لتكن في طليعة المليون الثاني من المطعمين"؛ وفق روسيا اليوم.

وأشار إلى أن الوزارة تبذل كافة الجهود للوصول إلى المليون الثاني.

وسجلت الكويت إجمالي إصابات بكورونا بلغ 265404 حالات، و1511 وفاة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزير الصحة الكويتي باسل الصباح

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021