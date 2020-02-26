"الفيصل" يكرّم "4" إدارات متميزة بالإمارة ومحافظتين

كما كرّم المتقاعدين من محافظين وموظفين بحضور نائبه

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، مساء اليوم، الحفل السنوي لمنسوبي إمارة منطقة مكة المكرمة، والذي أُقيم تحت عنوان "لقاء ووفاء" بفندق هيلتون جدة.

وشهد الحفل تكريم الأمير خالد الفيصل للإدارات والقطاعات المتميزة في إمارة المنطقة؛ وهي الإدارة العامة للعلاقات والإعلام، و‏"إدارة شؤون المكتب"، وإدارة الموارد البشرية، والإدارة العامة لمتابعة تنفيذ الأحكام ومحافظة القنفذة ومحافظة العرضيات، كما كرّم المتقاعدين من منسوبي الإمارة.



