"التعاون الإسلامي" تشيد بنجاح تطبيق المرحلة الأولى من العودة التدريجية لأداء العمرة

توفير أقصى درجات الرعاية لقاصدي المسجد الحرام

أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بنجاح تطبيق المرحلة الأولى من العودة التدريجية لأداء مناسك العمرة.

وثمن الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الموافقة الكريمة التي أكدت أن تكون عودة العمرة وفق إجراءات احترازية ووقائية لتوفير أقصى درجات الرعاية لقاصدي المسجد الحرام، مشيرًا إلى أن الهدف الحفاظ على صحة المعتمرين وسلامتهم، وضمان أداء النسك في أجواء صحية وآمنة.

منظمة التعاون الإسلامي

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07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442 05:21 PM

توفير أقصى درجات الرعاية لقاصدي المسجد الحرام

"التعاون الإسلامي" تشيد بنجاح تطبيق المرحلة الأولى من العودة التدريجية لأداء العمرة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بنجاح تطبيق المرحلة الأولى من العودة التدريجية لأداء مناسك العمرة.

وثمن الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الموافقة الكريمة التي أكدت أن تكون عودة العمرة وفق إجراءات احترازية ووقائية لتوفير أقصى درجات الرعاية لقاصدي المسجد الحرام، مشيرًا إلى أن الهدف الحفاظ على صحة المعتمرين وسلامتهم، وضمان أداء النسك في أجواء صحية وآمنة.

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منظمة التعاون الإسلامي

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