"العصيمي" يشدد على تنفيذ جميع البروتوكولات الصحية بجوامع ومساجد نجران

نص التعميم على ارتداء الكمامة وإحضار السجادة الخاصة والتباعد بين المصلين

قام المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي بجولة تفقدية على عددٍ من الجوامع والمساجد بالمنطقة للوقوف على تنفيذ توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتحديث جميع البروتوكولات الصحية في المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة، استنادًا إلى ما ورد إليها من هيئة الصحة العامة بشأن البروتوكولات الوقائية الخاصة بالمساجد، في ظل استمرار جائحة كورونا.

وتفصيلاً، صرح "العصيمي" أن التعميم جاء فيه العمل بجميع الإجراءات الوقائية، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وعدم التزاحم عند دخول المسجد والخروج منه، وإبقاء مسافة (متر ونصف) بين المصلين، وإلغاء اشتراط ترك صف فارغ بين كل صفين، وإلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة، والالتزام بالمدة المعتمدة سابقًا على النحو التالي: (20) دقيقة لجميع الفروض، و(25) دقيقة في صلاة الفجر، و(10) دقائق في صلاة المغرب.

ونص التعميم على الإبقاء بفتح المساجد لصلاة الجمعة قبل أذان الجمعة بساعة وإغلاقها بعد الصلاة بـ (30) دقيقة، وإلغاء تحديد مدة إقامة خطبة الجمعة وصلاتها بـ (15) دقيقة، مع مراعاة عدم الإطالة في الخطبة اتباعًا للسنة، بالإضافة إلى إعادة المصاحف للمساجد، مع حث المصلين على إحضار مصاحفهم معهم، والسماح بإلقاء المحاضرات والدروس في المساجد مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وأن تكون المدة متوافقة مع مدة فتح المسجد، وإلغاء التوجيه السابق بإزالة برادات وثلاجات المياه من المساجد.

ونوه الشيخ "العصيمي" بالمتابعة المستمرة من وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لتنفيذ هذه التعليمات مع حثه جميع المصلين على ضرورة التقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية المطبقة بالمساجد حفاظًا على سلامة مرتادي بيوت الله تعالى بالتقيد بالبروتوكولات الصحية المحدثة من هيئة الصحة العامة، ومتابعة تحديثها على الرابط الإلكتروني: https://covid19.cdc.gov.sa/ar/mosques

وفي الختام سأل "العصيمي"، المولى عز وجل أن يجزي قيادة المملكة الرشيدة - أيدها الله - خير الجزاء على ما تقوم به من جهود وعناية حرصًا على سلامة الجميع.