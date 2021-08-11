"هلال العاصمة المقدسة " ينظم دورات تدريبية في الإسعافات الأولية

تستهدف رفع مستوى الوعي وشارك فيها 289 مستفيدًا ومستفيدة

أقام مركز تدريب هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في شهر يوليو الماضي؛ دورات تدريبية في برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية ومحاضرات توعوية في الإسعافات الأولية استفاد منها 289 مستفيدًا ومستفيدة.

وتستهدف الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي ونشر ثقافة الإسعافات الأولية لأهميتها ويكتسب للمتدرب والمتدربة المهارات اللازمة لإنقاذ المرضى والمصابين قبل وصول سيارة الإسعاف كما يحصل المتدرب المتدربة على بطاقة مسعف أول وشهادة معتمدة من هيئة الهلال الأحمر السعودي.