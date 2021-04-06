وسط غياب "حجازي" وسالم الدوسري .. الاتحاد والهلال رفع وتيرة الإعداد

يواصل الاتحاد تحضيراته لمواجهة نظيره الهلال الجمعة المقبلة في قمة مباريات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ونفذ المدير الفني للاتحاد "كاريلي" عددًا من الجمل التكتيكية التي يود اعتمادها في المباراة، كما فرض تدريبات لياقية متنوعة، في التدريبات التي شهدت مشاركة الصربي بيرجوفيتش.



في المقابل فرض المدير الفني للهلال البرازيلي "ميكالي"، تطبيقات تكتيكية في المران، في إطار تحضيراته للكلاسيكو المرتقب، فيما ختم المران بمناورة على كامل مساحة الملعب.

ويدخل الفريقان اللقاء وسط خسارة لاعبين مؤثرين وهما مدافع الأصفر أحمد حجازي ولاعب الأزرق سالم الدوسري، الأول بداعي تراكم البطاقات الصفراء، بينما يغيب الثاني بداعي الإصابة.