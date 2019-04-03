مفقود وادي قرن .. عُثر على مركبته وبقي مختفياً والبحث يتواصل

فُقد منذ الجمعة الماضي .. ذوو العصيمي: يتمتع بحالة صحية جيدة

تتواصل عمليات البحث عن مفقود وادي قرن لليوم الخامس على التوالي، المواطن الخمسيني لافي بن هليل العصيمي؛ من قِبل فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ التطوعي بالطائف.

وكان المواطن "العصيمي"؛ قد فُقِد مساء الجمعة الماضي، بمحافظة الطائف واختفى أثره، بينما وُجدت مركبته عالقة بوادي قرن يوم السبت، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها للعثور عليه، في حين تم إبلاغ فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ بالطائف، وبدأ عملية البحث مع الجهات المختصّة في المحافظة.

وتعود تفاصيل واقعة الفقدان إلى خروج المواطن الخمسيني "لافي بن هليل العصيمي"؛ من منزله بالحوية؛ للقيام بإحدى المهام، لكنه لم يُعثر عليه حتى الآن، فيما كانت قد وجدت سيارة عمه عالقة بين الصخور بوادي قرن، دون العثور عليه، لافتاً إلى أنهم بحثوا بجميع المراكز والمستشفيات دون جدوى.

وأفاد ذوو المفقود في بلاغهم بأنه يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني أيّ شيء سوى مرضَيْ السكري والضغط، في حين تواصل الجهات الأمنية، وفريق "ساعد"، مهام البحث والإنقاذ بالطائف، بمشاركة كثير من أقاربه، بانتظار الكشف عن مُلابسات اختفائه.

ودعا فريق "ساعد" مَن تتوافر لديه أي معلومة عن المفقود، أو مَن يرغب الاشتراك في عملية البحث الاتصال على رقم البلاغات (0550606811).