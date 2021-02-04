بعد سقوطه من دراجة نارية.. إنقاذ يد طفل من البتر في جدة

عقب تدخل الفريق الطبي في مستشفى الملك عبدالعزيز

بتوفيق الله، ثم براعة الفريق الطبي المكون من أطباء جراحة العظام بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة تم إنقاذ يد طفل من البتر، بعد أن سقط من دراجة نارية أثناء نزهة عائلية.

وقد حضر الطفل، وهو في الخامسة من عمره، عن طريق ذويه إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، وهو يعاني من إصابة بالغة وانفصال شبه كامل للطرف العلوي الأيمن تحت المرفق مع انقطاع تام لجريان الدم، إلى جانب كسر متراكب في العظام و عدة رضوض متفرقة في كامل الجسد، نتيجة سقوطه.

وقد حرص الفريق الطبي، في البداية، على إيقاف النزيف و استقرار العلامات الحيوية.

و على الفور، تم إدخال الطفل مباشرة إلى غرفة العمليات دون تأخير ، حيث قام طاقم طبي و فني مكون من أطباء جراحة العظام، بتثبيت الكسور بمثبت خارجي.

وقام استشاري الأوعية الدموية الدكتور عبدالصمد العرجا بفحص الشرايين التي كانت متهتكة.

وتمكن الفريق الطبي من إصلاح الشرايين و تم إعادة الدورة الدموية لليد و إنقاذها من البتر ، في عملية استغرقت ما يزيد عن ثلاث ساعات.

ويتمتع الطفل، الآن، بصحة جيدة وخرج من المستشفى بعد الاطمئنان التام عليه.