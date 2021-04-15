كورونا في الإمارات.. ١٩٢٨ إصابة جديدة و٤ وفيات خلال ٢٤ ساعة

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1928 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 491,423 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,545 وفاة، مشيرة إلى تماثل 1,614 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 475,012 حالة.