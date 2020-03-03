"الموارد البشرية" تنفي تحويل موظفي "الخدمة" من التقاعد المدني للتأمينات

الوزارة أكدت ضرورة متابعة الأخبار والمستجدات عبر حسابها الرسمي

نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحويل جميع موظفي الخدمة المدنية القائمين على رأس العمل من التقاعد المدني للتأمينات.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" إنه لا صحة لما يتم تداوله عن تحويل جميع موظفي الخدمة المدنية القائمين على رأس العمل من التقاعد المدني إلى التأمينات الاجتماعية.

وتؤكد الوزارة على متابعة الأخبار والمستجدات عبر حسابها.