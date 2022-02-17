"المراجعين" تنشر الثقافة المحاسبية بين طلبة الجامعات

تستمر لمدة يومين ويتخللها عقد ندوات لرفع مستوى الوعي

أطلقت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين مبادرة إثرائية لتعزيز الوعي المحاسبي لدى طلبة الجامعات بمختلف مدن المملكة.

وبدأت الهيئة في تنفيذ معارض تعريفية بكليات إدارة والأعمال، بعدد من الجامعات؛ لتعزيز الوعي المهني لدى طلاب وطالبات أقسام المحاسبة، والتي تستمر لمدة يومين، يتخللها عقد ندوات تعريفية عن مستقبل المهنة والشهادات المهنية التي تقدمها الهيئة ودورها في تعزيز الفرص الاستثمارية والعلمية وشغل الوظائف القيادية.

وتسعى الهيئة إلى مد جسور التواصل مع الطلاب والطالبات، وإثراء المعرفة لدى طلبة المحاسبة في كل ما يتعلق بالتخصص ومستقبل المهنة، لكونها أحد ممكنات الاقتصاد الوطني، نحو تعزيز تنافسية الأعمال وجذب الاستثمارات ومواكبة النمو المتسارع.

يذكر أن إقامة مثل هذه المعارض، يأتي حرصاً على رفع الوعي المهني والمستوى الثقافي لدى الطلاب والطالبات، وتشجيعهم للتسجيل بعضوية الطالب المقدمة من الهيئة، للمساهمة في تطوير معارفهم ومهاراتهم المهنية.