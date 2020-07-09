تأهيل “140" مستفيدًا ومستفيدة من ذوي الإعاقة لسوق العمل بالرياض

بما يتناسب مع قدراتهم الفردية ومن خلال الموارد البشرية

تمكن قسما التأهيل المهني للذكور والإناث التابعان لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال السنتين الأخيرة من تدريب وتأهيل أكثر من "140" مستفيدًا ومستفيدة من ذوي الإعاقة بما يتناسب مع قدراتهم الفردية واحتياجات سوق العمل ليصبحوا جزءاً فعالاً في المجتمع.

وتعمل هذه الأقسام على تقويم طاقات ذوي الإعاقة ومساعدتهم على تنميتها والاستفادة منها بأقصى حد ممكن من خلال مجموعة من الورش المهنية والحرفية الموجهة مثل "ورش التكييف والتبريد وتنسيق الحدائق والكهرباء وصيانة الأجهزة الذكية وورش السيراميك والخزف والأعمال الفنية والتطريز والتفصيل والخياطة والطباعة الحرارية والحاسب الآلي".

وتقدم الأقسام لمستفيديها العديد من المزايا إلى جانب التدريب والتأهيل المهني؛ مثل المكافأة الشهرية والكراسي المتحركة حسب احتياج الحالة، بالإضافة إلى توفير خدمة المواصلات وتأمين جميع مستلزمات التدريب.

يذكر أن قسمَي التأهيل المهني لذوي الإعاقة بالرياض يستقبلان جميع حالات الإعاقة الجسمية والعقلية والحسية، شرط أن تكون الحالة سعودية الجنسية، وألا يقل العمر عن 15 سنة ولا يزيد على 40 سنة للإناث و45 للذكور، وأن تُجتاز جميع الفحوصات الروتينية اللازمة.