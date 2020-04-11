"ليتهم يسمعوني".. مبادرة إنسانية لـ"الصم والبكم" بمكة لمواجهة "كورونا"

تهدف لتوصيل المساعدة إليهم دون الحاجة للخروج من منازلهم

أطلق مركز حي العسيلة بمكة المكرمة، بالتعاون مع فريق "ساهم" التطوعي، مبادرة تحت اسم "ليتهم يسمعوني" تستهدف "الصم والبكم"؛ بهدف إيصال المساعدات للأسر المتعففة منهم، الذين تضرروا من منع التجول المفروض في مكة المكرمة حالياً.

وتأتي هذه المبادرة كفكرة أطلقها الدكتور طلق المسعودي نائب رئيس مجلس إدارة مركز حي العسيلة بمكة المكرمة، وأطلق عليها عنوان "ليتهم يسمعوني"؛ استلهاماً من قصيدة الأمير خالد الفيصل الأخيرة، حيث أنشأ رابطاً خاصاً بجمع المعلومات من الصم والبكم أنفسهم، وقام بالتنسيق مع مديري مراكز الأحياء بمكة المكرمة؛ لتسهيل إيصال المساعدات للصم دون الحاجة للخروج من المنزل ومخالفة الإجراءات الاحترازية المفروضة.

وتعد هذه المبادرة دعماً لمبادرة "براً بمكة" التي أطلقها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مؤخراً، والتي شملت جميع مدن ومحافظات المنطقة.