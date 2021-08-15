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الجيش قلل من مخاوف تسرُّب معلومات منها

إسرائيل تعترف بسقوط طائرة تجسس في سوريا

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اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد بسقوط طائرة مسيَّرة تابعة له في الأراضي السورية أمس.

وذكر الجيش في بيان مقتضب أن "الطائرة سقطت من جراء عطل تقني خلال نشاط روتيني فوق الأراضي السورية".

وزعم أنه لا خوف على تسرُّب أية معلومات منها.

وبيّن أن الطائرة من طراز "راكب السماء"، وهي طائرة تُستخدم في التجسس وجمع المعلومات.