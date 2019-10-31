نصف مليون طالب يؤدون صلاة الاستسقاء في الرياض

استجابة لتوجيه خادم الحرمين باتباع سنة النبي الكريم

أدى نصف مليون طالب في جميع مدارس منطقة الرياض، مع معلميهم صلاة الاستسقاء، صباح اليوم الخميس؛ تأسيًا بسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ متضرعين بالدعاء لله أن يَمُنّ عليهم برحمته وفضله بالغيث؛ ليَعُم الخير والنفع البلاد والعباد.

وكان مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، قد وجّه بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مدارس البنين؛ اتباعًا لسُنّة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإنفاذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتعميم وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة.

وأكد "الوهيبي" أهمية غرس هذه الشعيرة في نفوس الطلاب، واللجوء إلى الله في كل الأحوال، وترسيخه ليصبح سلوكًا دائمًا في حال الرخاء والشدة.

وذكر أن أداء هذه الشعيرة، يأتي تأسيًا واتباعًا لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام حال الجدب وتأخر نزول المطر؛ أملًا في الغيث من الجواد الكريم.

ودعا "الوهيبي" الله عز وجل أن يُغيث البلاد والعباد، وأن يعم بنفعه بلاد المسلمين.