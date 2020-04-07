"السراني" يشيد بقرار خادم الحرمين بعلاج مخالفي أنظمة الإقامة دون مقابل

قال إنه ليس جديداً ولا مستغرباً على مملكة الإنسانية

قال مدير جامعة طيبة، الدكتور عبد العزيز السراني، إن حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان -حفظه الله - تعمل على كل ما يخدم الوطن والمواطن، مشيداً بقرار خادم الحرمين، بتقديم العلاج حتى لمخالفي أنظمة الإقامة دون مقابل، مشيراً إلى أنه ليس جديداً ولا مستغرباً على مملكة الإنسانية.

جاء ذلك، بعد أن نظمت جامعة طيبة ممثلة في شركة وادي طيبة ويبنار المدينة، عبر برنامج زوووم، اجتماعاً، استضافت فيه كلاً من مدير جامعة طيبة، ومدير الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمد خلاوي.

وأدار اللقاء الرئيس التنفيذي لوادي طيبة، الدكتور عبد الرحمن العليان، الذي رحب في بداية اللقاء بضيفيه وبين أهمية اللقاء وأهدافه في ظل أزمة كورونا وما تشهده المملكة العربية السعودية خلال هذه الأزمة وجهود الجهات المعنية فيها تجاهها.

وقال الدكتور عبد العزيز السراني: إن وزارة التعليم بقيادة الوزير الدكتور حمد آل الشيخ، تسخر كل الإمكانيات لخدمة الطلاب والطالبات.

وأضاف أن الطالب دائماً المحور، كما هي تأكيدات الوزارة في كل اجتماعاتها وخططها لاحتواء الأزمة، والجامعة لديها عدد من المبادرات ومن بينها مبادرة صرف الأدوية للأمراض المزمنة لجميع منسوبي وطلبة الجامعة قريباً.

وطمأن الدكتور "السراني" طلاب الجامعة بأنه يقف معهم قلباً وقالباً ويتابع كل ما يتعلق بالعملية التعليمية، موجهاً شكره لأمير المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، على حرصه الشديد ومتابعته وسؤاله المستمر عن أبنائه الطلبة ومنسوبي الجامعة وكل ما يخص مواطني المنطقة وسكانها.

من جانبه، شكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، الدكتور محمد خلاوي، جامعة طيبة على هذا اللقاء لإيصال الرسائل المهمة لأفراد المجمع وتوعيتهم، والحديث عن جهود المملكة في احتواء الأزمة والخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.

وقال إن وزارة الصحة خصصت عدداً من القنوات للتواصل معها في كل ما يخص كورونا، كما أن لدى الوزارة مبادرات منها صرف الأدوية وإيصالها للمنازل دون الحاجة لمراجعة المريض حماية ووقاية له، مبيناً أن سرعة تواصل من تظهر عليه الأعراض مع وزارة الصحة يساعد كثيراً في عدم التفشي وتجاوز الأزمة.

وأضاف "خلاوي": نفخر بكل الأبطال الموجودين في الميادين من منسوبي وزارة الصحة والجهات كافة الأمنية والحيوية وغيرها، داعياً الله السلامة للجميع.