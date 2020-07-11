الحالة الثانية.. وفاة طبيب مقيم بمجمع الملك فيصل بالطائف بعد إصابته بـ"كورونا"

استشاري العظام بالمجمع وخضع للعلاج بقسم العناية المركزة قبل وفاته

شهد مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف قبل عدة أيام، وفاة لطبيب استشاري عظام مقيم بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وتعتبر هذه الوفاة الثانية لممارس بالمجمع بعد وفاة طبيب آخر بسبب الفيروس .

وكان قد توفي طبيب من جنسية عربية يعمل استشارياً للعظام بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف ، في ثاني حالة وفاة لطبيب مقيم يعمل بالمجمع بعد وفاة طبيب آخر قبل عدة أيام .

وبيّن المتحدث الإعلامي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، أنه بما يتعلق بالطبيب الثاني فهو استشاري العظام رحمه الله، وقد أصيب بالفيروس وخضع للعلاج بالمستشفى بقسم العناية المركزة حتى توفي الأسبوع الماضي.