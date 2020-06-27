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في هجوم إرهابي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين

مصر.. تنفيذ حكم إعدام الإرهابي "المسماري" مدبّر "حادث الواحات"

نفذت مصر، اليوم السبت، حكم الإعدام في الإرهابي عبدالرحيم محمد المسماري، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"حادث الواحات".



وكانت محكمة جنايات غرب العسكرية المصرية، أحالت أوراق عبدالرحيم محمد المسماري إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا، في القضية التي استشهد فيها 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، وحددت المحكمة جلسة 3 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم على 42 متهمًا في القضية.



وبحسب صحيفة "المصري اليوم" القاهرية كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات العسكرية لارتكابهم في 20 أكتوبر 2017 عمليتهم الإرهابية التي نتج عنها استشهاد 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.



وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيس في حادث الواحات الإرهابي القيادى عبدالرحيم محمد عبدالله المسمارى «ليبى الجنسية»، تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصري القتيل عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات، واختطاف النقيب محمد الحايس، وتبين من التحقيق أن المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات، وتسلّل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابي؛ تمهيدًا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.



وأسندت نيابة أمن الدولة العليا المصرية إلى الإرهابي الليبي اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذًا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذًا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها، والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.