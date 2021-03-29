تنبيه "مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة، ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وخيبر، ووادي الفرع)، تبدأ من الساعة الـ10 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ7 مساء.